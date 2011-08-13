T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'ye çetelerle mücadelede ABD yardımı LONDRA (A.A)

13 Ağustos 2011 16:34

-İngiltere'ye çetelerle mücadelede ABD yardımı LONDRA (A.A) - 13.08.2011 - İngiltere'de yaşanan yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından, çetelerle mücadelede üst düzey bir Amerikan polisinden yardım alınacak. Çetelerle mücadele konusunda tecrübeli, New York ve Los Angeles'ın eski polis şefi William Bratton'ın bu konuda neler yapılabileceğiyle ilgili tavsiyelerinden yaralanılacak.  Bratton'ın gelecek ay İngiltere Başbakanı David Cameron ile bir araya gelmesi bekleniyor. 63 yaşındaki Bratton, polis gücünün farklı etnik gruplardan gelen insanlardan oluşturulmasının, ırkçı gerginliklerin önüne geçebileceğine inanıyor. İngiliz polisi olayların ardından, yeterli müdahalede bulunmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Başbakan Cameron da, ''Az polis vardı, taktikleri işe yaramadı'' demişti. Ancak hükümet, polisin bütçesinde gelecek 4 yılda yapılacak yüzde 20'lik kesintiden vazgeçilmediğini bildiriyor. Kesinti, İngiltere ve Galler'de polisin yıllık bütçesinin 2 milyar sterlin azaltılması ve 16 bin polisin işten çıkarılması anlamına geliyor. Bu arada ülkede olaylarla ilgili gözaltılar ve tutuklamalar sürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 1600'e ulaşırken, tutuklananların sayısı da bine yaklaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24