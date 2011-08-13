-İngiltere'ye çetelerle mücadelede ABD yardımı LONDRA (A.A) - 13.08.2011 - İngiltere'de yaşanan yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından, çetelerle mücadelede üst düzey bir Amerikan polisinden yardım alınacak. Çetelerle mücadele konusunda tecrübeli, New York ve Los Angeles'ın eski polis şefi William Bratton'ın bu konuda neler yapılabileceğiyle ilgili tavsiyelerinden yaralanılacak. Bratton'ın gelecek ay İngiltere Başbakanı David Cameron ile bir araya gelmesi bekleniyor. 63 yaşındaki Bratton, polis gücünün farklı etnik gruplardan gelen insanlardan oluşturulmasının, ırkçı gerginliklerin önüne geçebileceğine inanıyor. İngiliz polisi olayların ardından, yeterli müdahalede bulunmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Başbakan Cameron da, ''Az polis vardı, taktikleri işe yaramadı'' demişti. Ancak hükümet, polisin bütçesinde gelecek 4 yılda yapılacak yüzde 20'lik kesintiden vazgeçilmediğini bildiriyor. Kesinti, İngiltere ve Galler'de polisin yıllık bütçesinin 2 milyar sterlin azaltılması ve 16 bin polisin işten çıkarılması anlamına geliyor. Bu arada ülkede olaylarla ilgili gözaltılar ve tutuklamalar sürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 1600'e ulaşırken, tutuklananların sayısı da bine yaklaştı.