İngiltere'ye alışıyor



Manchester City'nin yeni forveti Robinho, yeni şehrini çok sevdiğini ve en fazla 6 ay içerisinde İngilizce'yi sıkıntısız konuşabileceğini söyledi.



Brezilyalı oyuncu kurucu Real Madrid'den transfer sezonunun son günü, İngiltere için rekor olan 32.5 milyon pound karşılığında Manchster City'ye transfer olmuştu.



Robinho'ya ilk günlerinde şehri Brezilyalı takım arkadaşı Elano gezdirdi.



Karısını ve oğlunu İspanya'dan İngiltere'ye getiren oyuncu, şu sıralar Kuzey Londra'dan ev kiralamanın planlarını yapıyor.



Manchester Evening News'e konuşan Robinho şunları söyledi:



"Takımdaki arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Futbolun dili evrensel. Takımdakilerle anlaşabilmek için mutlaka yerel dili kunlanmamız gerekmiyor"



"İngilizcem şu an 10 üzerinden 2 sayılır. Hotelde kaldığım için İngilizce derslerime henüz başlayamadım. Başladıktan sonra eminim 6 ay içerisinde 10 üzerinden 10'luk bir İngilizce'ye sahip olacağım"



Robinho ana dili Portekizce'yi ve İspanyolca'yı çok iyi biliyor. Fakat İngilizce konusunda şu an aynı şeyi söylemek mümkün değil. Futbolcu takım arkadaşı Elano ile şehir turlarına çıkıyor.



"Manchester'dan çok hoşlandım. Elano beni geldiğimden beri yalnız bırakmadı. Havanın genelde kapalı olmasına ve yağmur yağmasına da yavaş yavaş alışıyorum. Yemek konusunda ise hiç bir sıkıntım yok. Şehir merkesinde Brezilya restorantları da var"



"Artık aklımda sadece goller atıp ve attırıp taraftarımın gönlünü kazanmak var"



