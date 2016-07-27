İngiltere'nin yerine Estonya AB Dönem Başkanlığı'nı yürütecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 2030 yılı sonuna kadar sırasıyla hangi üye ülkenin AB Konseyi Dönem Başkanı olacağına ilişkin kararı açıkladı.

Buna göre, referandumla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere'nin 1 Temmuz 2017’den 31 Aralık 2017’ye kadar yürüteceği dönem başkanlığı listeden çıkartıldı. Bu tarihlerde Estonya'nın AB Konseyi Dönem Başkanı olması karara bağlandı. İngiltere Başbakanı Theresa May, 2017'nin ikinci yarısı için planlanan Birleşik Krallık'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığından feragat etmek istediklerini açıklamıştı.

Ayrıca, AB'ye en son üye olarak 1 Temmuz 2013 tarihinde katılan Hırvatistan listeye eklendi.

Şu anda AB Konseyi Dönem Başkanlığı Slovakya'da bulunuyor. AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla Hollanda'dan Slovakya'ya geçmişti. Slovakya, AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2017'de Malta'ya devredecek.

AB üyesi ülkeler, AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini altı aylık dönemlerde rotasyonla yürütüyor. Dönem Başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.