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Spor

İngiltere'nin yeni kralı Mohamed Salah!

Mısırlı futbolcu, İngilizleri mest etti

13 Mayıs 2018 18:24

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, bu sezon üçüncü kez Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling, Tottenham'dan Harry Kane, Manchester United'dan David De Gea, Burnley'den James Tarkowski'yi geride bırakan Salah, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Salah, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.

Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 35 maçta 31 gol atan Salah, 3 kez ayın futbolcusu ödülünü de elde etmişti.

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