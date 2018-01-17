İngiltere'nin yeni büyükelçisi görevine başladı; o da Ankara'ya yabancı değil

Dünya gazetesinin aktardığına göre, eski Büyükelçi Richard Moore’un görev süresinin dolması sebebiyle ayrılmasının ardından İngiltere’nin yeni atadığı Büyükelçi Dominick Chilcott, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunmasının ardından göreve başladı. Chilcoot da selefi Richard Moore gibi Ankara'da görev yapmıştı.

1982 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olarak göreve başlayan Chilcott, yurt dışındaki ilk görevini (1985-1988) Türkiye’de gerçekleştirirken, 1993-1995 yılları arasında Lizbon’da, 1998-2002 döneminde ise Brüksel’de AB Temsilciliği görevlerini yürüttü.

2006-2007’de Sri Lanka ve Maldivler’de Yüksek Komiser, 2008-2011 döneminde ABD’de Büyükelçilik Müsteşarlığı yaptıktan sonra, 2011’de 6 hafta için İran Büyükelçiliği yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Chilcott’un son görevi İrlanda Büyükelçiliği'ydi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Chilcott, orta ve lise öğrenimini Ipswich’teki St. Joseph Koleji’nde tamamlarken, Oxford Üniversitesi’nde felsefe eğitimi almadan önce 1 yıl Kraliyet Donanması’nda deniz subay adayı olarak okudu.