T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'nin yeni büyükelçisi görevine başladı; o da Ankara'ya yabancı değil

Chilcott, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

17 Ocak 2018 17:59

Dünya gazetesinin aktardığına göre, eski Büyükelçi Richard Moore’un görev süresinin dolması sebebiyle ayrılmasının ardından İngiltere’nin yeni atadığı Büyükelçi Dominick Chilcott, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunmasının ardından göreve başladı. Chilcoot da selefi Richard Moore gibi Ankara'da görev yapmıştı.

1982 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olarak göreve başlayan Chilcott, yurt dışındaki ilk görevini (1985-1988) Türkiye’de gerçekleştirirken, 1993-1995 yılları arasında Lizbon’da, 1998-2002 döneminde ise Brüksel’de AB Temsilciliği görevlerini yürüttü. 

2006-2007’de Sri Lanka ve Maldivler’de Yüksek Komiser, 2008-2011 döneminde ABD’de Büyükelçilik Müsteşarlığı yaptıktan sonra, 2011’de 6 hafta için İran Büyükelçiliği yaptı. 

Sputnik'te yer alan habere göre Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Chilcott’un son görevi İrlanda Büyükelçiliği'ydi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Chilcott, orta ve lise öğrenimini Ipswich’teki St. Joseph Koleji’nde tamamlarken, Oxford Üniversitesi’nde felsefe eğitimi almadan önce 1 yıl Kraliyet Donanması’nda deniz subay adayı olarak okudu.

ETİKETLER

cumhurbaşkanı erdoğaningiltereyeni büyükelçiDominick ChilcottRichard MooreAnkaragörev

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24