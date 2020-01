İngiltere’nin yeni başbakanı Theresa May

David Cameron'ın istifasını kabul eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bu buluşmadan kısa süre sonra Theresa May'i Buckingham Sarayı'nda kabul etti. Kraliçe'nin hükümeti kurma davetini kabul eden May, İngiltere'nin Margaret Thatcher'dan sonraki ikinci kadın başbakanı oldu. Buluşma sonrasında Buckingham Sarayı, yeni başbakanla kraliçeyi aynı karede gösteren bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.

Theresa May başbakanlık konutu önünde basın mensuplarına hitaben bir konuşma yaptı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararına değinen May “Referandum sonrasında büyük ulusal bir değişim dönemiyle karşı karşıyayız” dedi. “Biliyorum çünkü biz Büyük Britanya’yız, zorlukları kabullenip üstesinden geleceğiz" diyen May "Avrupa Birliği’nden ayrılırken dünyada kendimiz için cesur, yeni, pozitif bir rol şekillendireceğiz ve Britanya’yı sadece ayrıcalıklı azınlık için değil her birimiz için işler bir ülke haline getireceğiz” diye konuştu.

Başbakan Theresa May ayrıca "acil çözüm bekleyen adaletsizlikle mücadele" ve "daha iyi bir Britanya inşa etme" sözü verdi. Britanya parlamentosuna gönderme yapan May, "Eğer sıradan bir işçi sınıfı ailesindenseniz hayat Westminister'deki birçok insanın sandığından çok daha az güvencelidir" dedi. Theresa May "Liderlik edeceğim hükümeti ayrıcalıklı azınlığın çıkarları değil siz yönlendireceksiniz" diye konuştu.

Beyaz Saray başbakanlık görevini alan Theresa May'i tebrik etti. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest tarafından yapılan açıklamada “Yeni başbakanın kamuoyunda yaptığı yorumlara baktığımızda, kendisi Başkan Obama'nın önerdiği reçeteyle uyum içinde bir rota izlemeye niyetli” denildi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de twitter hesabından Theresa May'i tebrik etti. Başbakana hitaben açık bir mektup paylaşan Juncker şu ifadelerde bulundu: "Birleşik Krallık'taki referandumun sonucu, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin yakında ele alacağı bir durum yaratmıştır. Sizinle bunun üzerine yakından çalışmayı ve bu konuda niyetlerinizi öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Birleşik Krallık'ta yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının çıkması üzerine David Cameron başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. David Cameron bugün Kraliçe'ye istifasını sunmadan önce bir açıklama yaparak “Kolay bir yolculuk olmadı ve elbette aldığımız her karar doğru değildi, ama ülkemizi daha güçlü bir halde bıraktığımıza inanıyorum” dedi. Twitter hesabı üzerinden “Aşık olduğum ülkeye hizmet etmek bir ayrıcalıktı” diye yazan Cameron konuşması sırasında da “Theresa'nın güçlü ve istikrarlı bir liderlik sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.