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BBC Türkçe

İngiltere’nin yeni AB büyükelçisi belli oldu

Önceki gün istifa eden İngiltere'nin AB büyükelçisi Ivan Rogers'ın yerine Tim Barrow atandı. Eski Moskova büyükelçisi olan Barrow, başbakanlık tarafından "sıkı pazarlıkçı" olarak tanımlanıyor.

05 Ocak 2017 03:31

İngiltere'nin yeni Avrupa Birliği (AB) büyükelçisi Tim Barrow oldu.

Tecrübeli diplomat, önceki gün istifa eden büyükelçi Ivan Rogers'ın yerine atandı.

Bugün gerçekleşen atamadan sonra Başbakanlık, eski Moskova Büyükelçisi olan Barrow'u "tecrübeli ve sıkı pazarlık yapan" bir isim olarak tanımladı.

Barrow, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin (Brexit) pazarlıklarını yürütecek.

İstifa eden Ivan Rogers, bazı milletvekilleri tarafından Brexit konusunda isteksiz olarak tanımlanıyordu.

Rogers, istifa ederken diğer İngiliz diplomatlara yazdığı notta "Temelsiz argümanlara karşı çıkacağınızı ve iktidardakilere doğruları söylemekten çekinmeyeceğinizi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Barrow, İngiliz hükümetinin AB ile ayrılık müzakeresi yürütebilecek bir tecrübeden yoksun olduğuna fakat AB'de bu tecrübenin bulunduğuna dikkat çekmişti.

Tim Barrow 2011 ve 2015 yılları arasında Moskova büyükelçisiydi.

Yeni göreve atanmasının ardından bir açıklama yapan Barrow, bu görevin kendisi için bir onur olduğunu söyledi ve Brexit'in İngiltere için doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını vurguladı.

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