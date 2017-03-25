İngiltere'nin Türkiye raporuna hükümetten ilk tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Türkiye raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre Çelik, "Bu tip raporlarda ya bizim görüşlerimiz hiç alınmıyor ya da alındıktan sonra bir kenara bırakılıp tek taraflı yazılıyor" dedi.

Raporda, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, girişimin Gülen cemaati tarafından gerçekleştirildiğine dair bir bilgiye sahip olmadıkları belirtilirken, "Darbedeki bazı kişiler Gülenci olsa da, bu darbeyi onların yönettiği anlamına gelmek zorunda değil" ifadesine yer veriliyor.

Bakan Çelik, bu yıl Antalya'da altıncısı düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'ndaki "Türkiye'de Darbe Girişimi ve Sonrası" konulu panelde yaptığı konuşmanın ardından Forum'a ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Anlamakta güçlük çekiyorum"

Çeşitli raporlarla Türkiye'nin darbe girişimine ilişkin aldığı tedbirlerin tartışıldığını aktaran Çelik, İngiliz parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonunun Türkiye raporuyla ilgili olarak, "Yeterince kanıt var mı" sorusunu anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Pek çok darbecinin zaten savcılık ifadelerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını ve darbeyi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen adına gerçekleştirdiklerini açıkça söylediklerinin altını çizen Çelik, ayrıca birçok yargıcın da önemli davalarda elebaşı Gülen'in talimatıyla hareket ettiği yönünde söylemleri olduğunu hatırlattı.

Bakan Çelik, "Neyin kanıtını bekliyorlar diye açık ve net bir şekilde kendilerine sordum. Daha fazla kanıt, daha çok konuşma... Biz buna hazırız, bundan kaçmıyoruz, örtbas ettiğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Forum'da raporda imzası bulunan bir kişinin "Daha çok kanıta ihtiyacımız var." sözlerine karşılık olarak Çelik, bu raporların tek taraflı hazırlanmaması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

Bakan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin parlamentosunda da o gece o bombaların altında mücadele vermiş, iktidar ve muhalefetten milletvekilleri var. Bu tip raporlar hazırlanırken bizim milletvekillerimizle, gerek AK Parti'den gerek muhalefet partilerinden, bir araya gelin ve ortak bir rapor hazırlayın. Anlaştığınız konular, anlaşamadığınız konular net bir şekilde, ortaya koyulsun. Yani bu raporlar hazırlanırken hiç kimse detaylara bizim kadar hakim olamaz. Ama sadece bizi de dinlemesinler. Muhalefet partilerinden milletvekili arkadaşlarımızı da dinlesinler, onların hepsi o gece kahramanca parlamentonun bombalanmasına karşı parlamentoyu korudular. Bu tip raporlarda ya bizim görüşlerimiz hiç alınmıyor ya da alındıktan sonra bir kenara bırakılıp tek taraflı yazılıyor."

Ömer Çelik, 15 Temmuz'un ardından alınan tedbirlerle FETÖ'nün darbe girişimiyle gerçekleştirmek istediği tehlikenin büyük oranda bertaraf edildiğini anlattı.

Çelik, "Ama hiç kimse, tehlikenin bittiğini düşünmesin." diyerek, FETÖ'nün tamamen gizlenme ve "kimliği sürekli halının altına süpürerek var olma" üzerine kurulu bir örgüt olduğunu ve buna karşı herkesin müteyakkız olması gerektiğini kaydetti.