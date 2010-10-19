-İNGİLTERE'NİN SAVUNMA BÜTÇESİNDE KESİNTİ LONDRA (A.A) - 19.10.2010 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkenin savunma bütçesinin gelecek dört yıl içinde yüzde 8 azaltılacağını açıkladı. Cameron, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, 2015 yılına kadar ülkenin asker sayısının 7 bin azaltılarak, 95 bin 500 kişiye düşürüleceğini söyledi. Tank ve ağır silahların sayısının da yüzde 40 azaltılacağını kaydeden Cameron, 2015 yılına kadar İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinden 5 bin, Deniz Kuvvetlerinden de 5 bin kişinin çıkarılacağını belirtti. İngiliz savunma bütçesindeki kesintiler çerçevesinde ayrıca, Savunma Bakanlığından 2015 yılına kadar 25 bin sivil çalışan çıkarılacak. İngiltere'nin yıllık savunma bütçesi 37 milyar sterlindi. İngiltere Başbakanı, savunma bütçesinde kesintiye gittiklerini ancak savunma alanındaki harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2 üstünde olacağını ve bunun da NATO'nun talep ettiği seviyeye uyduğunu bildirdi. Afganistan operasyonlarında kesintiye gidilmeyeceğini söyleyen Cameron, İngiltere'nin dört nükleer denizaltısının yenilenmesini öngören 20 milyar sterlinlik programın ise 2016 yılına kadar ertelendiğini kaydetti.