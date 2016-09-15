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BBC Türkçe

İngiltere'nin Riyad büyükelçisi hacı oldu

Simon Collis, eşi Hüda Mujarkech ile birlikte Kâbe'yi ziyaret ederek hacı oldu. İngiliz diplomat Müslüman olduğunu da Twitter'dan açıkladı.

15 Eylül 2016 18:37

İngiltere'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçisi Simon Collis, eşi Hüda Mujarkech ile birlikte Kâbe'yi ziyaret ederek hacı oldu. İngiliz diplomat, Müslüman olduğunu da Twitter'dan açıkladı.

60 yaşındaki Collis, hacca giden ilk İngiltere Büyükelçisi olarak kayıtlara geçti.

Mekke'de üzerindeki ihramla görüntülenen Büyükelçi Collis'in fotoğrafını, Suudi yazar ve kadın hakları savunucusu Fevziye Elbekir Twitter'dan paylaştı.

Elbekir mesajında, "İlk kez bir İngiltere Büyükelçisi Hac görevini yerine getiriyor. İslam dinine geçen Büyükelçi Collis ve eşi Hüda Mekke'de. Allah büyüktür" dedi.

Collis'i hacca gittiği için tebrik edenler arasında Suudi Arabistan Prensesi Basma bin Suud da vardı:

"Büyükelçi ve eşine en içten tebriklerimi iletiyorum."

Büyükelçi Collis de Twitter'dan gelen tebriklere teşekkür etti ve eşi Hüda ile evlenmeden kısa bir süre önce Müslüman olduğunu açıkladı:

"Özetlemek gerekirse, 30 yıl Müslüman toplulukların içinde yaşadıktan sonra eşimle evlenmeden önce İslam'a geçtim."

Simon Collis, 2015'ten bu yana İngiltere'nin Riyad Büyükelçisi. Daha önce Irak, Suriye ve Katar'da da görev yapmıştı.

Collis, 2012 yılında Suriye'de görev yaparken artan güvenlik endişeleri nedeniyle merkeze çekilen diplomatlar arasındaydı.

İngiliz büyükelçi Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da sert şekilde eleştirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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