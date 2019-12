İngiltere’nin resesyonu resmen kabul edildi

İngiltere'de 2008 yılının son çeyreğinde üretimin yüzde 1.5 oranında düştüğü açıklandı ve böylece ülke ekonomisinin resesyona girdiği hükümet yetkililerince resmen kabul edilmiş oldu.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, İngiltere ekonomisindeki durgunluğun süresinin ekonomik krizle mücadelede uluslararası işbirliğinin seviyesine bağlı olduğunu söyledi.



BBC radyosuna konuşan Brown, durgunluğun ne kadar süreceğine ilişkin bir fikir belirtmekten kaçınarak, " Bu küresel bir mali kriz. Dünyanın her kıtasını ve her ülkesini etkiliyor, ayrıca gelişmekte olan ekonomileri ve gelişmiş ülkeleri de etkiliyor. Krize yönelik üretilecek çözüm yollarının başarısı uluslararası işbirliğinin seviyesine bağlı. Bu yüzden krizin çözüm yolu ortak harekette. ABD, Avrupa ve diğer ülkeleri bir uyum ve eş güdüm içinde çalıştırabilirsek bir çözüm bulabiliriz" dedi.



İngiltere'nin ekonomik gerilemeye engel olmak için birçok şey yapabileceğini söyleyen Brown, "cephaneliğimizdeki her türlü silahla resesyonla savaşıyoruz" diye konuştu.



İngiltere İstatistik Ofisi, geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 0,6 küçülen ekonominin, ekim-aralık döneminde de yüzde 1,5 daraldığını açıkladı. Böylece İngiltere ekonomisi resmen durgunluğa girdi. Küresel ekonomik krizin kötü etkilediği İngiltere'de işsizlik artıyor, konut fiyatları düşüyor ve sterlin değer kaybediyor.



1980’den bu yana en büyük düşüş



Ülkenin, 1990'lı yıllarda yaşanan büyük ekonomik krizin ardından ilk kez resmen teyit edilmiş biçimde resesyona girdiği, son çeyrekteki üretim düşüşünün, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 daha yüksek olduğu da bildirildi.



Yetkililer, üretimdeki düşüşün 1980'li yıllardan bu yana yapılan çeyrek dönemlik izlemelerde oluşan en büyük düşüş olduğuna işaret etti.



Uzmanlar, finansal sektör krizi olarak başlayan ve ekonominin bütününü etkileyen krizin, işsizliği de tetiklediğini, ülkede halen 1 milyon 920 bin kişinin işsiz olduğunu hatırlatıyor.



Bu arada, uzman ekonomistlerin 2009 yılı için yaptıkları üretimdeki düşüş tahmini de yüzde 2.1 olarak ilan edildi. Bu oran, geçen aralık ayına kadar yüzde 1.5 olarak tahmin ediliyordu.