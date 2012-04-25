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Dünya

Bu da İngiltere’nin Münevver Karabulut cinayeti

Türkiye’yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin bir benzerinin İngiltere’de yaşandığı, Emily adlı genç kızın ölümünden bir yıl sonra ortaya çıktı.

25 Nisan 2012 09:25

Türkiye’yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin bir benzerinin İngiltere’de yaşandığı, Emily adlı genç kızın ölümünden bir yıl sonra ortaya çıktı.


Vatan'ın haberine göre, İngiltere’de geçen yıl mayıs ayında 17 yaşındaki Yeni Zelandalı üniversite öğrencisi Emily Longley ölü bulunmuştu. Modellik de yapan genç kızın büyük olasılıkla “bir süredir kendisini taciz eden sapık tarafından öldürüldüğü” öne sürülmüştü. Ancak genç kızın ölümüyle ilgili olarak önceki gün yapılan duruşmada, İstanbul’da 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut cinayetini hatırlatan korkunç gerçek ortaya çıktı.

 

Mahkemeye sunulan yeni delillerle genç kızın sevgilisi Elliot Turner cinayetin bir numaralı zanlısı haline geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Winchester kentinin en zengin işadamlarından olan mücevher satıcısı Leigh Turner’in oğlu olan 20 yaşındaki Elliot, dört aydır birlikte olduğu sevgilisi Emily Longley’i kıskançlık krizine girerek boğmakla suçlanıyor.

 

Ailesi yardım etti

 

Polisin eve dinleme cihazı yerleştirirek elde ettiği kanıtlara göre, Elliot cinayetin ardından babası Leigh (57) ve annesi Anita’dan (51) yardım istedi. Eve gelen baba Leigh, oğlunun polislere yazdığı ve cinayeti itiraf eden mektubu yırttı, eşine ve oğluna da yalan ifade vermelerini söyledi. Elliot ifadesinde akşam kavga ettiklerini ve kızın kendisine saldırdığını, sabah uyandığında ise ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi. Ancak evde yapılan dinlemede Leigh’in “Elliot kızı boğmuş” dediği de tespit edildi.

İddianamede Elliot yakalandığında pasaportunun cebinde ve bavulunun hazır olduğu da belirtildi. Ayrıca yine iddianameye göre, elinde bir çekiçle genç kıza tehditler savuran Elliot, “Seni öldürüp hapse girerim. Ama çıktığımda yine milyoner bir insan olurum” ifadesini kullanmıştı.

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Münevver KarabulutcinayetİngiltereYeni Zelandalıüniversite öğrencisiEmily LongleyElliot Turner

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