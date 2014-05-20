İngiltere'nin MİT'i gözaltına alınan bir Mısırlı'ya işkence mi yaptı?

Independent gazetesi, İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'ın bu yıl Şubat ayında Mısırlı bir gencin güvenlik güçleri tarafından yapılan işkenceye 'suç ortaklığı yaptığı' iddiasını sayfalarına taşıyor.

Bu yıl Şubat ayında Mısır'da bir hapishanede güvenlik güçleri tarafından işkence gördüğünü söyleyen 25 yaşındaki Ahmed Diini, işkence sırasında MI5 yetkilileri tarafından sorgulandığını iddia ediyor.

Independent gazetesi iddiaların, İngiltere güvenlik ve istihbarat birimlerinin geçen yıl yaptıkları 'şüphelilerin işkence gördükleri ve yabancı bir ülkede yasadışı yollarla gözaltına alındıkları operasyonlara katılmadıklarına' dair açıklamalarla ters düştüğüne dikkat çekiyor.

Somalili askeri diktatör Siad Barre'nin torunu olan Diini, Kahire'de tutuklu kaldığı sekiz aylık dönemde işkenceye maruz kaldığını ve yetkililerin karısına tecavüz edileceği tehdidinde bulunduğunu öne sürüyor.

Independent gazetesi, hapishaneden avukatı aracılığıyla ilettiği mektupta Diini'nin 'tutuklu kaldığı dönemde, bu yıl MI5 için çalıştığını düşündüğü bir İngiliz tarafından ziyaret edildiğini' söylüyor ve İngiliz yetkilinin 'İngiliz güvenlik güçleriyle çalışmayı kabul etmesi durumunda serbest bırakılacağı' sözünü verdiğini ifade ediyor.

Hollanda vatandaşı olan ve iki kız çocuğu İngiltere'de yaşayan Diini, Birmingham'da yaşadığı 2006-2011 yılları arasında da MI5'in hedefinde olduğunu öne sürüyor.

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in askeri darbeyle devrilmesinden birkaç hafta sonra gözaltına alınan Diini, avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullanıyor: "17 Şubat 2014'te çok garip bir şey oldu. İngiltere gizli servisinin bu belanın bir parçası olduğundan yüzde 100 eminim. Çünkü özgürlüğüme karşılık, beni onlar için çalışmaya ikna etmek isteyen bir İngiliz gizli servis ajanıyla karşılaştım. Beni burada hapishanede ziyaret etti. Londra aksanlı beyaz bir İngiliz'di. Bana Hollanda hükümetinin benim için hiçbir şey yapamayacağını söyledi."

Radikal İslamcı faaliyetlerinden ötürü İngiltere'ye girişi 2011'de yasaklanan Diini Mısır'da yaşıyordu. Independent gazetesi, Mart ayında Mısırlılar tarafından serbest bırakılan Diini'nin Hollanda'ya dönüş yolunda ABD'nin yakalama kararı üzerine İstanbul'da gözaltına alındığını ve Türkiye'de bir cezaevinde tutulduğunu yazıyor. Gazete, eş-Şebbab üyesi olmakla suçlanan Diini'nin ABD'den gelecek talepleri beklediğini belirtiyor.

Gazete iddialarla ilgili haberini şöyle noktalıyor:

"Mısır'ın Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü iddiaların soruşturulacağını söyledi fakat yorum yapmadı. MI5 da olayla ilgili yorum yapmayı reddetti."

BBCTürkçe