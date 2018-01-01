İngiltere'nin Liverpool kentinde çıkan yangında yüzlerce araç hasar gördü

İngiltere’nin Liverpool kentinde Echo Arena yakınlarındaki bir otoparkta çıkan yangından yüzlerce araç hasar gördü.

Görgü tanıkları, 1600 araç kapasiteli otoparkta bulunan eski bir Land Rover’dan alevler çıktığını ve alevlerin diğer araçlara sıçradığını ifade etti.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve kimsenin yaralanmadığı yangında bin 400 aracın zarar gördüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri, bir otomobilde bulunan 2 köpeğin kurtarıldığını duyurdu.

Yangın nedeniyle Echo Arena’da 4 gün boyunca devam eden at gösterisinin finali iptal edildi.