İngiltere'nin kül faturası 28 milyon sterlin

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İngiltere’de 6 havalimanının işletmecisi olan BAA, bu yılın ilk üç ayındaki vergi öncesi kaybının da 195 milyon sterlin olduğunu bildirdi. BAA, ancak geçen yıl bu rakamın 316 milyon sterlin olduğunu, dolayısıyla ilerleme kaydedildiğini belirtti.



Geçen yılın havayolları şirketleri çalışanlarının grevleri, resesyon ve kötü hava koşulları nedeniyle zor bir yıl olduğu kaydedilen açıklamada, 2010’un ilk üç ayında yolcu trafiğinin yüzde 0,2 artarak, 18 milyon kişiye yükseldiği belirtildi.



BAA, şunları kaydetti: "2010’un geri kalanında, finansal zorluklar ve riskler devam edecektir. Volkan patlaması nedeniyle Heathrow ve Stansted’de zararın 28 milyon sterlin olduğunu tahmin ediyoruz." İzlanda’daki yanardağ patlamasında oluşan kül bulutları nedeniyle İngiltere’nin hava sahasının neredeyse tümü 15-20 Nisan tarihleri arasında kapalı kalmıştı.