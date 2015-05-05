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Dünya

İngiltere'nin küçük prensesinin adı belli oldu

Kate Middleton, bir kız bebek dünyaya getirmişti

05 Mayıs 2015 10:48

Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William, yeni doğan kızlarının adını Charlotte Elizabeth Diana koydu.

Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate'in ikinci çocuğuna hamile olduğu ilan edildiğinden beri İngiltere tahtın yeni varisini konuşuyordu. Aylardır bebeğin cinsiyetinin ve adının ne olacağı ile ilgili bahisler oynanıyordu. Önce bebeğin cinsiyeti açıklandı. Kate Middleton, bir kız bebek dünyaya getirmişti. Ve sonunda küçük prensesin adı da belli oldu: Charlotte Elizabeth Diana

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