İngiltere'nin 'kraliyet bebeği' Temmuz'da doğacak

İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate'in bebeğinin, Temmuz ayında dünyaya geleceği açıklandı

Çiftin resmi konutu St James's Palace'dan yapılan açıklamada, "bebek" ifadesinin kullanılması, Düşes'in ikiz bebek beklediği iddialarını ortadan kaldırmış oldu.

Sabah bulantıları azaldı

Açıklamada ayrıca, Kate'in geçen ay hastaneye kaldırılmasına neden olan sabah bulantılarının azaldığı kaydedildi. Kate ile William 29 Nisan 2011'de Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen görkemli törenle evlenmişti. Çiftin geçen ay bebek bekledikleri açıklanmıştı.

İngiltere kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olacak bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.