İngiltere, Hindistan'a yaptığı mali yardımlar kesecek

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı, Hindistan'a yapılan mali yardımlara 2015'te son vereceğini bildirdi.

Hindistan'a yapılan yardımların 2015'e kadar kademeli bir şekilde azaltılacağını ve bu tarihten itibaren de mali yardımın yerini teknik yardımın alacağı duyuruldu.

Uluslararası Kalkınma Bakanı Justine Greening, alınan kararın Hindistan'ın ekonomik gelişiminin ve konumunun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Salman Hurşit ise söz konusu bu kararı, "Yardım eskide kaldı, şimdi ticaret zamanı" şeklinde açıkladı.

Eylül ayında Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ardından bu ülkenin kaydettiği "muhteşem ilerlemeye" dikkat çeken bakan Greening, "Hindistan hükümeti ile görüşmelerimizde, yardım yerine bilgi paylaşımına odaklanacak bir ilişkiye girmenin zamanı geldiğine karar verdik" dedi.

2015 sonrası ticaret, teknik bilgi, sağlık ve yoksulluğa karşı özel sektör projeleri üzerinde yoğunlaşılmasıyla, İngiltere'ye maliyetinin şu andaki 280 milyon sterlinin onda birine düşebileceği belirtildi.

İngiltere, Hindistan'ın sağlık ve eğitime ayırdığı bütçenin 2006'dan itibaren iki katına çıkarılmasıyla 60 milyon insanın yoksulluktan kurtarıldığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaretin ise 2010'da %20'ye ulaştığı kaydedilirken, 2015'ten sonra ise, İngiltere'nin Hindistan'daki yardım faaliyetlerinin yerini, yoksulluğun giderilmesi konusunda tavsiyeler, özel sektör projelerinin artırılması, gıda güvenliği, iklim değişikliği ile koruma amaçlı sağlık hizmetleri konusunda küresel projelerin alacağı açıklandı.