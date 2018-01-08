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Spor

İngiltere'nin Eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore: Cenk'e göz kulak olacağım

Moore, Cenk Tosun'a göz kulak olacağım ama keşke yanlış maviyi seçmeseydi

08 Ocak 2018 15:41

İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabından Cenk Tosun hakkında, ‘’Ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış maviyi seçmeseydi’’ dedi

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve Beşiktaş'a olan sevgisi ile tanınan İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, Cenk Tosun'un Everton'a transferi ile ilgili twitter'dan açıklama yaptı.

Cenk Tosun için "Ona göz kulak olacağım" diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek Chelsea'ye gitmesini istediğini söyledi.

Richard Moore'un Cenk Tosun sözleri: "Cenk Tosun ile ilgili pek çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi…"

 

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