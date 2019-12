İngiltere’nin en zenginleri açıklandı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Times gazetesi'nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "İngiltere'nin en zengin 1000 kişisi" listesinde bu yıl ekonomik krizin etkileri hissedilirken, son yıllarda listeye ilk 500'den giren yatırımcı Nermi Kırdar, bu yıl listede yer almadı.



Ekonomik kriz, geçen yıl toplam servetleri 413 milyar sterlin eden en zengin 1000 İngilizin servetlerini bu yıl 258 milyar sterline geriletti.



Geçen bir yıl boyunca İngiltere'deki "milyarderlerin" sayısı ise, 75'ten 43'e düştü.



İngiltere'deki 1000 kişilik "En Zenginler" listesinin ilk sırasında yine ünlü çelik kralı, Hint asıllı iş adamı Lakshmi Mittal yer aldı. Mittal'in toplam servetinin 10,88 milyar sterlin olduğu bildirildi. Mittal'in geçen yıla göre 16,9 milyar sterlinlik bir kayba uğradığı, bunun da ünlü çelik kralının servetinin yüzde 61'lik bölümüne tekabül ettiği açıklandı.



21 yıllık tarihi boyunca "en Zenginler Listesi"nin müdavimlerinin hiç bu kadar büyük servet kaybına uğramadığı belirtilirken, listenin ikinci sırasında ise petrol ve endüstri alanlarında faaliyet gösteren milyarder Rus iş adamı Roman Abromovich 7 milyar sterlinlik servetiyle yer aldı. Abromovich'in de 2008 yılına göre 4,7 milyar sterlinlik bir kayba uğradığı ifade edildi.



Üçüncü sırada emlak Kralı olarak tanınan Kraliçe'nin kuzeni Westminister Dükü 6,5 milyar sterlinlik, 4. sırada Parfümeri alanında faaliyet gösteren Ernesto ve Kirsty Bertarelli çifti 5 milyar sterlinlik, 5. sırada ise Paketleme sanayinde faaliyet gösteren Hans Rausing ve ailesi 4 milyar sterlinlik servetleriyle yer aldı.



Ticari alanda çalışan Sir Philip ve Leydi Green çifti 3,83 milyar sterlin, Charlene ve Micel de Carvalho çifti bankacılık ve meşrubat sanayii alanındaki çalışmalarıyla 2,96 milyar sterlinlik servetleriyle 6 ve 7. sıraları paylaşırken, listenin geri kalanında ise şu isimler yer aldı:



"8. Sammy ve Eyal Ofer, gemicilik ve emlak (2,68 milyar sterlin), 9. John Fredriksen, gemicilik (2,5 milyar sterlin), 9. David ve Simon Reuben, emlak (2,5 milyar sterlin), 9. Kirsten and Jorn Rausing yatırım (2,5 milyar sterlin), 9. Joe Lewis, döviz ticareti ve yatırım (2,5 milyar sterlin)."



Bu arada Arsenal kulübünün ortaklarından bir diğer Rus iş adamı olan Almisher Usmanov'un ise servetinin yüzde 74'ünü 2008 yılında yaşanan kriz sırasında kaybettiği ve servetinin 1,5 milyar sterline gerilediği ve iş adamının listeye ancak 18. sıradan girebildiği belirtildi.



Newcastle United kulübünün sahibi Mike Ashley ise servetinin yarısını kaybedip 1,4 milyar sterlinden 700 milyon sterline gerileyince, her yıl milyarderleri arasında bulunduğu listeye bu kez "milyoner" olarak girebildi.



Aynı şekilde Virgin şirketinin sahibi Sir Richard Branson yüzde 56'lık bir servet kaybıyla 1,2 milyar sterlinlik bir servete gerilerken, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone da geçen bir yılda 934 milyon sterlin kaybederek, 1,46 milyar sterlinlik bir servete geriledi.