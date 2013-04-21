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Ekonomi

İngiltere'nin en zengini Usmanov

"İngiltere ve İrlanda'nın en zenginleri" listesinde ilk sırada 13.3 milyar sterlinlik servetiyle Rus iş adamı Alisher Usmanov yer aldı

21 Nisan 2013 20:55

 İngiliz Sunday Times gazetesinin İngiltere ve İrlanda'daki en zengin 1000 kişisini sıraladığı listede Rus iş adamı Alisher Usmanov birinci sırada yer aldı.

Arsenal futbol kulübünün yüzde 30'unun sahibi olan Usmanov'u, 11 milyar sterlinle yine Rus asıllı, müzik ve medya alanlarına yaptığı yatırımlarla tanınan Len Blavatnik takip etti.

İlk 5 sırada Usmanov ve Blavatnik'in yanı sıra 10,6 milyar sterlin servetleriyle yatırımcı Sri ve Gopi Hinduja kardeşler, 10 milyar sterlinle çelik üreticisi Lakshmi Mittal ve ailesi ile 9,3 milyar sterlinle Rus iş adamı ve Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abromovich bulunuyor.

Listedeki, servetleriyle dikkati çeken diğer bazı isimler ise şöyle:

 Harrods mağazasının eski sahibi Mısır asıllı Muhammed El-Fayed 1,1 milyar sterlin (67. sıra),

Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'nin eski eşi model Slavica Ecclestone 740 milyon sterlin (116. sıra),

Efsanevi müzik grubu Beatles'in üyesi Sir Paul McCartney 680 milyon sterlin (133. sıra),

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 320 milyon sterlin (268. sıra),

Besteci ve müzisyen Sir Elton John 240 milyon sterlin (338. sıra),

 David ve Victoria Beckham 200 milyon sterlin (387. sıra),

Ünlü şef Jamie Oliver 150 milyon sterlin (522. sıra).

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