İngiltere'nin en yaşlı damadı 110 yaşında öldü

İngiltere'de yaşayan ve en uzun süre evli kalan erkek olduğu düşünülen Karam Chand 110 yaşında öldü.

Bradford kentinde yaşayan Karam Chand'ın Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Karam Chand, eşi Kartari ile 1925'te o dönem İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'da evlenmişti.

1965'te İngiltere'ye taşınan çift geçen yıl evliliklerinin 90. yıldönümünü kutlamıştı.

Chand ise önümüzdeki ay 103 yaşındaki eşi ile 111. doğumgününü kutlamayı planlıyordu.

Çiftin 8 çocuğu ve 27 torunu var.

Karam Chand'ın oğlu Paul Chand, babasının ölümünün ardından bir açıklama yaptı.

Paul Chand, babasıyla gurur duyduğunu söyledi.

Chand, "Babam, Tanrının lütfuyla huzurlu bir şekilde gitti" dedi.

Annesinin hala babasının ölümünün şokunu atlatamadığını belirten Paul Chand, "Bu kadar uzun süreli bir beraberlikten sonra alışması çok zor, ama iyi olacak" diye konuştu.