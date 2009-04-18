İngiltere'nin en uzun kralı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in İngiltere'de en uzun süre tahtta kalan kral veya kraliçe eşi olma unvanını kazandığı açıklandı.



Prens Philip'in bu unvanı, 57 yıl 70 gün eşi Kral III. George ile birlikte tahtta kalan Kraliçe Charlotte'un elinden aldığı belirtildi.



Edinburg Dükü unvanını da elinde tutan Prens Philip'in Kraliçe'nin eşi olarak İngiltere tahtını temsil görevi, eşi II. Elizabeth'in 6 Şubat 1952'de tahta çıkmasıyla başlamıştı.



87 yaşındaki Edinburg Dükü Prens Philip ve eşi Kraliçe II. Elizabeth'in bu hafta sonunu Windsor kalesinde geçireceği ve özel kutlama programı yapmadığı bildirildi.



57 yıl İngiltere kraliyetini temsilen birçok görevde bulunan Prens Philip'in bunca yıla rağmen yorgunluk belirtisi göstermediğine işaret eden İngiliz basını, Prens'in sadece 2008 yılında 350 programa katılıp başkanlığını yaptığı 800 organizasyon için çalıştığına işaret ediyor.



Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip, 60. evlilik yıldönümlerini de 2007 yılında kutlamıştı.



Prens Philip eşi Kraliçe Elizabeth ile evlendikten kısa bir süre sonra VI. Kral George tarafından Edinburg Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarıyla ödüllendirilmişti. Corfu doğumlu olan Philip, Kraliçe ile evlendikten 10 yıl sonra da Prens unvanına kavuşmuştu.

