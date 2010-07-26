İngiltere'nin en şişman kadını hayatını kaybetti

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Tam 285 kilogram ağırlığında olan 40 yaşındaki Sharon Mevsimler, İngiltere'nin en şişman kadını olarak biliniyordu.Bülent Mevsimler adlı Türkle evli olan Sharon, 2009 yılında altı yıldır verdiği mücadeleyi kazanarak Ulusal Sağlık Servisi'nin masraflarını karşılayacağı obezite ameliyatına hak kazandı.Ameliyat öncesi 70 kilo vermesi gereken Sharon, Türk kocasına "yalvararak" kendisine getirttiği abur cuburları yediği için bu kiloları veremedi ve yatağa bağlı kaldı.Kocası Bülent Mevsimler de, yataktan çıkamayan karısıyla ilgilenebilmek için işini bırakmıştı.Hastanede tutulan Sharon, sıkı bir diyette olması gerekirken, aile üyelerine getirttiği "kızarmış tavuklar, balıklar ve abur cuburlar" yüzünden kilolarını korumaya devam etti.Doktorları "Hastaneye ziyaretine gelenler, ona iyilik yaptıklarını düşünüyorlardı, ancak durum kesinlikle tersiydi" açıklamasını yaparken, Sharon Cumartesi günü geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.Yetkililer Sharon'ın "ölümüne" yemek yediğini söylerken, ailesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.