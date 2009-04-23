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Ekonomi

İngiltere’nin durgunluğu derin ve uzun olacak

23 Nisan 2009 21:11

İngiliz Barclays Bankası, İngiltere'de "derin ve uzun süreli" durgunluk bekliyor.

Banka Üst Yöneticisi John Varley, banka hissedarlar toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, en azından bir yıl daha zor zamanlar yaşanacağını söyledi.

Varley, "Bankacılık sektöründe mali krizin en kötü dönemi arkamızda kalsa da ara sıra gök gürültüsü ve şimşek görüleceği konusunda şüphe yok"dedi.

Barclays'in bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Varley, bankanın, mali performansının da geçen yılı ilk çeyreğinin üzerinde olduğu belirtti.

Barclays, İngiltere'de hanehalkına ve iş hayatına yardımcı olabilmek için bu yıl kredileri 11 milyar İngiliz sterlinine yükseltmeyi amaçladığınıbildirdi.


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