İngiltere’nin dev kredi bankası HBOS satıldı

Küresel krizde en fazla kaybeden şirketler

Piyasalar güne dev bir birleşme haberi ile başladı. İngiltere'nin en büyük bankacılık gruplarından HBOS, rakibi Lloyds TSB tarafından 22 milyar dolara satın alındı.Krizin İngiltere’ye geçmeye başladığı yolundaki endişeleri haklı çıkaracak gelişmeyi piyasalar bir süredir bekliyordu. HBOS'un zor durumda olduğu ve satışın yakın olduğu konuşuluyordu.Lloyds'dan yapılan açıklamada, anlaşmanın bankanın yıllık gelirini 2011'e kadar 1.8 milyar dolardan fazla artırmasının beklendiği hisse başına kârın ise yüzde 20 artacağı ifade edildi.Lloyds'un CEO'su Eric Daniels, genişleyen yapı içerisinde de görevine devam edecek. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı da Victor Blank olarak kalacak.Halifax'a bağlı HBOS İngiltere'nin en büyük mortgage firmasıydı. Ancak ABD'de başlayan mortgage krizi bu İngiliz devini de vurmakta gecikmedi.HBOS, sadece bir hafta içerisinde piyasa değerinin yarısını kaybederken, hisseleri 147.1 peni'ye kadar düştü.Önce bankanın sermayesinin yeterli olduğunu açıklayan HBOS yetkilileri, dün, İngiliz Lloyds’un HBOS’la ortaklık görüşmeleri yaptığını doğruladı.Ancak, İngiltere’den sadece HBOS’la ilgili değil, diğer konut kredisi kurumlarıyla da ilgili olumsuz haberler geldi. Moody’s, İngiltere’deki bazı konut kredisi şirketlerinin notlarını düşürdü.