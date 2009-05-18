İngiltere'nin Colombo Büyükelçiliği önünde gösteri

Sri Lanka'da İngiltere'nin Colombo Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.



İngiltere'yi Tamil Kaplanları'na destek vermekle suçlayan binden fazla gösterici, İngiltere Büyükelçiliği önünde toplanarak, binaya taş ve çürük yumurta attı. Göstericiler ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband'ın kuklasını yakarak, yanmış kuklayı büyükelçilik binasına attılar.



Miliband, Tamil Kaplanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmadaki tutumundan ötürü Sri Lanka hükümetini eleştirmişti. İngiltere, Sri Lanka'daki durumla ilgili olarak savaş suçları soruşturması yapılması çağrılarına destek verdiğini de açıklamıştı.



Tamil Kaplanları, Sri Lanka'da yönetime karşı 25 yıl önce başlattıkları savaşta yenilgiye uğradıklarını kabul etmişlerdi.

