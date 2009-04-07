İngiltere'nin cani çocukları

İngiltere'de biri 10 biri de 11 yaşındaki 2 erkek çocuğu, cep telefonunu vermeyi reddeden 2 çocuğu bıçakladı, dövdü, üzerlerinde sigara söndürdü, son olarak da 10 metrelik bir uçurumdan aşağı attı.



Edlington kasabasında meydana gelen olayda adları açıklanmayan 10 ve 11 yaşındaki kurbanlardan uçuruma atılanın halen yoğun bakımda olduğu, diğerinin ise vücudundaki derin yaralar nedeniyle tedavi altında tutulduğu belirtildi.



Çocukların yakınlardaki evlerde oturan insanlar tarafından bulunduğunu belirten polis yetkilileri, saldırganların da olay yerine yakın bir bölgede yakalandığını açıkladı.



Yoğun bakımda tutulan 11 yaşındaki çocuğun kafasına tuğla benzeri sert bir cisimle darbeler de aldığını söyleyen doktorlar, çocuğun hayati tehlikeyi henüz atlatamadığını bildirdi.