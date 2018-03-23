İngiltere'nin ardından iki ülke daha Rus diplomatları sınır dışı ediyor

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus kriziyle iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinin diplomatları hakkında sınır dışı kararı almaları sonrası Letonya ve Çek Cumhuriyeti de ülkelerindeki Rus diplomatların kovacakalrını açıkladı.

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. İngiltere'nin sınır dışı kararının ardından, Letonya da olay nedeniyle 'bir ya da birkaç' Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.

Öte yandan Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin de 'büyük olasılıkla' Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.