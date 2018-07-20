İngiltere'nin Akın İpek kararına hükümetten ilk tepki

Koza-İpek Holding'e ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen ve Londra'da bulunan İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'e ev hapsi verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin olarak, “Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz” dedi.

İngiliz makamları İpek'i yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılmaması kararı verildi. Öte yandan İpek'in pasaportuna da el konuldu.

Gül açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz."

"251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmekte"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra fiili 'FETÖ' yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlandığını belirten Gül, "Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir" dedi.

Gül, "FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes hukuka, kanuna uymak zorunda"

Gül, terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma konusunda "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar" dedi.

"Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız"

Akın İpek'in pasaportuna el konulması konusuna da değinen Gül, "Bu konuda medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız" ifadesini kullandı.

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'FETÖ' çatı davasının firari sanığı olan ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti. Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunduğu belirtilmişti.

Davaları kaybetmişti

İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

'FETÖ' çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.