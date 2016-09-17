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BBC Türkçe

"İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci 2017'nin başında başlayabilir"

Sürecin ne zaman başlayacağı konusunda büyük bir muğlaklık bulunuyordu

17 Eylül 2016 14:47

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in kendisine, İngiltere'nin AB'den resmi ayrılık sürecini Şubat ayına kadar başlatabileceğini söylediğini aktardı.

BBC'nin politika muhabirlerinden Tom Bateman bunun, ülkenin 2 yıllık AB'den ayrılık sürecinin ne zaman başlayacağına dair şimdiye kadar yapılmış en net açıklama olduğunu belirtiyor.

Başbakanlık Ofisi bu açıklama ardından sürecin bu yıl başlamayacağını belirtmekle yetindi ve Tusk'ın gelecek yılın başıyla ilgili aktarımını teyit etmedi.

İngiltere'nin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koymasıyla, AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlamış olacak.

AB liderleri bugüne kadarki açıklamalarında, İngiltere'nin bu maddeyi işleme koyana kadar Londra ile gayriresmî müzakerelerde bulunulmayacağını belirtmişlerdi.

Sürecin ne zaman başlayacağı konusunda büyük bir muğlaklık bulunuyordu.

AB liderleri, İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan AB referandumu sonrası ilk kez, Cuma günü Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi.

27 ülke liderinin katıldığı zirvede İngiltere Başbakanı Theresa May yoktu.

Bratislava'da bir açıklama yapan Tusk, geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da May ile yaptığı görüşmeyi aktarırken "Başbakan May bana karşı çok açık ve dürüsttü" dedi.

Tusk, "May 50. maddeyi bu yıl başlatmanın hemen hemen imkânsız olduğunu ancak gelecek yılın belki Ocak belki Şubat ayında hazır olmasının epey mümkün olduğunu söyledi" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, zirve sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, bu amaca hizmet edecek bir planın 6 ay içerisinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

AB'nin sınırlarının güçlendirilmesi, birlik üyesi ülkelerin savunma ve terörle mücadele alanında daha fazla işbirliği yapmaları, ekonomik büyüme için yine eşgüdüm içinde hareket edilmesi gündemde.

Avrupa Birliği'nin Mart ayında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak zirvesinde, birliğin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşunun 60. yıldönümü kutlanacak.

Birliğin yeniden canlandırılmasına yönelik planın da bu zirvede netleşmesi bekleniyor.

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