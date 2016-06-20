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Ekonomi

İngiltere'nin AB'de kalacağına ilişkin beklentiler doları düşürdü, borsa yükselişte

Geçen haftanın son işlem gününde 2.92 - 2.93 lira aralığında hareket eden dolar, bugün 2.8975 liraya geriledi

20 Haziran 2016 17:14

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılacak referandumdan "AB'de kalmaya devam" sonucunun çıkacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle artan risk iştahına bağlı olarak dolar 2.90 liranın altına gerilerken, Borsa Endeksi'ndeki artış yüzde 2.0'yi geçti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; İngiltere'de yapılacak "AB referandumu" öncesinde yapılan son anketler, ülkenin Avrupa Birliği'nde (AB) kalmasına dönük oyların, Brexit adı verilen "ayrılma" yanlılarını geçtiğini gösteriyor. Brexit yanlıları, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'ın geçen hafta ortasında silahla vurularak yaşamını yitirmesine kadar önde gidiyordu. 

Geçen haftanın son işlem gününde 2.92 - 2.93 lira aralığında hareket eden dolar, bugün 2.8975 liraya kadar geriledikten sonra, 2.90 lira dolayında işlem görmeye başladı. Yeni haftaya İngiltere'den gelen haserlerin desteğiyle yükselerek başlayan Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 2.09 artışla 77 bin puanı geçti. 

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