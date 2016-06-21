İngiltere'nin AB referandumuna iki gün kala anketler başa baş

AB’de kalmaktan yana olan İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un öldürülmesinden sonra yapılan iki ankette 'Kalalım' oylarında az da olsa yükseliş olduğu görüldü. Ancak üçüncü bir anket ‘çıkalım’ oylarının küçük bir farkla önde olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi ORB’nin yaptığı ankette The Daily Telegraph gazetesi ‘Kalalım’ oylarının yüzde 53, 'Çıkalım' oylarının yüzde 46 olduğunu gösterdi.

ORB, yapılan son ankette 'Kalalım' oylarında 5 puan yükseliş, 'Çıkalım' oylarındaysa 3 puan düşüş olduğunu da belirtiyor.

Son genel seçimlerde Muhafazakar Parti'ye danışmanlık yapan siyasi stratejist Lyton Crosby Reuters haber ajansının sorularını yanıtlarken "ORB’nin son anketi AB’de kalıp kalmayacağımızın son dakika belli olacağını gösteriyor. Ancak 'Çıkalım' kampanyası, AB'den çıkışın daha riskli olduğu algısını bir türlü kıramadı" dedi.

Sosyal araştırma platformu NatCen’in anketindeyse 'Kalalım' oyları yüzde 53, 'Çıkalım' oyları ise yüzde 47 çıktı.

Ancak, The Times'ın internet sitesinde yayınlanan YouGov’un yaptığı internet anketi 'Çıkalım' oylarının yüzde 44’te, 'Kalalım' oylarının yüzde 42’de olduğunu gösterdi. Bu anket Cox’un öldürüldüğü haftasonu yapılmıştı.

Başbakan David Cameron gibi 'Kalalım' oyundan yana olanlar, AB üyeliğinin getirdiği ekonomik avantajların altını çiziyorlar.

'Çıkalım' kampındakilerse AB üyeliğinin getirdiği seyahat özgürlüğünün göçü artırdığını ve kamu hizmetleriyle iş imkanlarının üzerinde baskı yarattığını söylüyorlar.

Muhafazakar Parti'nin eski yöneticilerinden Sayeeda Warsi 'Çıkalım' kampanyasının kullandığı göçmen karşıtı sloganlardan dolayı, oyunu 'Kkalalım' olarak değiştirdiğini açıkladı ve "Yaşamak ve çocuklarımı yetiştirmek istediğim İngiltere’de arkasında durmak istediğim mesaj bu değil” dedi.

Kritik karar

İngiltere'de seçmenler 1973’te katıldıkları AB’de kalıp kalmayacaklarına Perşembe günü düzenlenecek referandumla karar verecek. Bu karar hem Avrupa’yı hem İngiltere’yi ekonomik ve politik yönden etkileyecek.

Pazartesi günü İngiltere’nin AB’de kalması yönündeki beklentilerin artmasıyla İngiliz Sterlini son 7 yıldaki en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirmişti.

1992 Siyah Çarşamba krizinde sterline karşı bahse giren milyarder George Soros, ‘çıkalım’ oyunun İngiliz sterlininin değerini Siyah Çarşamba’dan çok daha büyük bir düşüşe uğratacağını söyledi.