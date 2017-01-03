İngiltere'nin AB Büyükelçisi istifa etti

Financial Times diplomatik çevrelere dayandırarak verdiği haberinde, Rogers'ın görevini bıraktığını belirtti. Rogers son olarak İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle ilgili açıklama yapmıştı. İngiliz diplomat İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecini düzenleyen anlaşmayla ilgili müzakerelerin 10 yıl sürebileceğini belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Rogers böyle bir anlaşma hazırlansa dahi bunun İngiltere Parlamentosu'nda onaylanmayabileceğini ifade etmişti.

Bu açıklamanın ardından Rogers'a eleştiriler yöneltilmişti.

Tecrübeli bir diplomat olan Rogers, AB dostu olarak tanınıyor. İngiliz medyası Rogers'in istifasının Başbakan Theresa May'in kabinesindeki ihtilafı gösterdiği yorumunu yaptı. Rogers İngiltere, Avrupa ve uluslararası politikaya sağladığı katkılar dolayısıyla geçen yılın başında Sir ünvanına layık görülmüştü.

İngiliz Parlamentosu'ndaki Brexit Komisyonu'nun İşçi Partili Başkanı Hilary Benn, Rogers'in istifasının hiç de iyi olmadığı açıklamasını yaparak hükümetten Rogers'in halefini belirlemek için acele etmesini istedi.

2013 yılından bu yana Brüksel'de görev yapan Rogers, AB'yi yakından tanıyan, tecrübeli bir diplomat olarak nitelendiriliyor. David Cameron'ın başbakanlığı döneminde ülkesinin AB'den çıkmasını öngören Brexit referandumuyla ilgili süreçte yapılan müzakerelerde önemli bir rol oynamıştı.

Brexit müzakerelerinin Londra'nın AB'den resmi olarak ayrılacağını duyurması ve bunu AB'ye bildirmesinin ardından başlaması planlanıyor. İngiltere Başbakanı May, bunun en geç Mart sonuna kadar yapılacağını duyurdu. İstifa eden Rogers'ın Brexit sürecinde önemli bir rol oynaması bekleniyordu. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Rogers'ın resmi olarak bu yılın kasım ayına kadar görevde kalması öngörülüyordu.

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