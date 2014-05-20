İngiltere’nin 85'lik eskortundan 'ölene dek işe devam' kararı

İngiltere’nin en yaşlı eskortu unvanını taşıyan 85 yaşındaki büyükanne Sheila Vogel-Coupe, hala işinden büyük zevk aldığını ve para karşılığında seks yapmaktan ölene dek vazgeçmeyi planlamadığını söyledi.

Vogel-Coupe İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada müşterileriyle bir saat seks için çoğu çok genç olan müşterilerinden 250 sterlin talep ettiğini söyledi ve “O erkekler bende özel bir şey görüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Çok ama çok seksi bir kadın olduğumun farkındayım” dedi.

İkinci kocası 2004 yılında vefat eden Vogel-Coupe, 4 yıl önce cinsel hayatını canlandırmak ve yalnız kalmamak için eskortluğa başladığını söyledi.

Büyükanne, “Seksi çok seviyorum. Gerçekten seks yapacağımı düşünmek bile beni mutlu ediyor. Ayrıca bu iş sadece seksten ibaret değil. Kocam öldüğünden beri yalnızdım. Bu iş sayesinde sosyalleşebiliyorum” dedi.

Kısa süre öncesine kadar haftada 10 müşteri kabul ettiğini söyleyen kadın, “Ne yazık ki bir operasyon geçirdim ve bağırsağımın bir parçası alındı. Bu nedenle bir süre seks yapmaya ara vermek zorunda kaldım. Yine de müşterilerimi memnun etmek için elimden geleni yapıyorum ve en kısa zamanda yeniden tam anlamıyla cinsel ilişkiye girmeye başlayacağıma inanıyorum” dedi.

Bafta ödüllü yönetmen Charlie Russell, Londra’nın kuzeyindeki St Jhon’s Wood semtinde yaşayan kadının hayatını anlatan “Eskort Büyükannem” adlı bir belgesel çekmişti.