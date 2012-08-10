İngiltere'nin 282 yıllık nakliye firması kriz nedeniyle kapanıyor

İngiltere’nin en eski nakliyat şirketi Stephenson Clarke, 282 yıllık ticaretin ardından ülkedeki ekonomik durgunluğun etkisiyle kepenk kapatıyor.

İngiltere’nin en eski nakliyat şirketinin işlerinin buğday ve demir cevheri gibi kuru malların taşınmasından yaşanan durgunluk nedeniyle bozulduğu ifade edildi.



Durham’dan Londra’ya kömür taşımak için 1730 yılında kurulan Stephenson Clarke, küresel nakliyat işlemlerinde yaşanan hızlı düşüş nedeniyle, maliyetlerini azaltmak için yıl başında gemilerini de satmıştı.



Şirketten bir yetkili, “Ekonomik durgunluk ağırlaştıkça, şu anda içinde bulunduğumuz piyasa önündeki 12-18 ayı bile göremeyen korkunç bir piyasaya dönüştü” dedi.



Sektör yetkilileri Stephenson Clarke’in ise nakliyat sektöründeki en büyük balonlardan biri olarak kabul edilen Çin’in sanayileşme programına yatırım yaparak kendi bacağına kurşun sıktığını ifade etti.



Şirketin yeni gemilerinin Çin kaynaklı nakliyat işlerinin azaldığı bir dönemde geldi. Şirket elindeki atıl gemilerden faydalanmak için bir yetkili ile anlaşma imzaladı.



Gemi simsarı Platou şirketinin yöneticisi Richard Fulford Smith, Stephenson Clarke’ın batmasının bir zamanlar nakliyat şirketleriyle ünlü olan bir ülke için oldukça üzücü bir gelişme olduğunu ifade etti.



Smith, sektördeki diğer şirketlerin de yabancı ortaklarla hayatta kaldığına dikkat çekti.