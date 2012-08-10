T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere'nin 282 yıllık nakliye firması kriz nedeniyle kapanıyor

İngiltere’nin en eski nakliyat şirketinin işlerinin buğday ve demir cevheri gibi kuru malların taşınmasından yaşanan durgunluk nedeniyle bozulduğu ifade edildi

10 Ağustos 2012 14:04

İngiltere’nin en eski nakliyat şirketi Stephenson Clarke, 282 yıllık ticaretin ardından ülkedeki ekonomik durgunluğun etkisiyle kepenk kapatıyor.

İngiltere’nin en eski nakliyat şirketinin işlerinin buğday ve demir cevheri gibi kuru malların taşınmasından yaşanan durgunluk nedeniyle bozulduğu ifade edildi.
 
Durham’dan Londra’ya kömür taşımak için 1730 yılında kurulan Stephenson Clarke, küresel  nakliyat işlemlerinde yaşanan hızlı düşüş nedeniyle, maliyetlerini azaltmak için yıl başında gemilerini de satmıştı.    
 
Şirketten bir yetkili, “Ekonomik durgunluk ağırlaştıkça, şu anda içinde bulunduğumuz piyasa önündeki 12-18 ayı bile göremeyen korkunç bir piyasaya dönüştü” dedi.
 
Sektör yetkilileri Stephenson Clarke’in ise nakliyat sektöründeki en büyük balonlardan biri olarak kabul edilen Çin’in sanayileşme programına yatırım yaparak kendi bacağına kurşun sıktığını ifade etti.
 
Şirketin yeni gemilerinin Çin kaynaklı nakliyat işlerinin azaldığı bir dönemde geldi. Şirket elindeki atıl gemilerden faydalanmak için bir yetkili ile anlaşma imzaladı.
 
Gemi simsarı Platou şirketinin yöneticisi Richard Fulford Smith, Stephenson Clarke’ın batmasının bir zamanlar nakliyat şirketleriyle ünlü olan bir ülke için oldukça üzücü bir gelişme olduğunu ifade etti.
 
Smith, sektördeki diğer şirketlerin de yabancı ortaklarla hayatta kaldığına dikkat çekti.     

ETİKETLER

Stephenson Clarkeingilteregemiticaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24