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Dünya

İngiltere: Esad meşruiyetini kaybetmekte LONDRA (A.A)

17 Ağustos 2011 00:20

-İngiltere: Esad meşruiyetini kaybetmekte LONDRA (A.A) - 16.08.2011 - İngiltere, muhalefet üzerinde baskısını giderek arttıran Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın tüm meşruiyetini kaybetmekte olduğunu bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, yayınladığı açıklamada, Devlet Başkanı Esad'ın uluslararası toplumun şiddete son vermesi çağrılarına yanıt vermesinin zamanı geldiğini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın meşruiyetinin son parçalarını kaybetmekte olduğunun altını çizen Hague açıklamasında, Esad'ın muhalefete baskısını derhal durdurması gerektiğini kaydetti.

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