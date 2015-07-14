İngiltere’den Yunanistan’a yardıma ret



İngiltere Maliye Bakanı George Osborne Yunanistan'a yönelik yeni bir Yunan mali yardım paketine ülkesinin herhangi bir finansal katkıda bulunmayı reddettiğini ifade etti.

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan anonim bir kaynak Reuters'a verdiği demeçte ‘'Euro Bölgesi'ndeki mevkidaşlarımız, bu konuda bir İngiliz desteğinin tarafımızdan kabul edilmeyeceği mesajını açık ve net bir biçimde duydu'' şeklinde konuştu.

Bakanlık, 2010'da yaratılan bir tasarruf fonu olan Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSM) kullanılmasını da reddettiklerini açıkladı. Bu fon daha önce İrlanda ve Portekiz'e yardım etmek için kullanılmış, İngiltere ise 2011'de bu fonun Yunanistan için ikinci kez kullanılmasına karşı çıkmıştı.

AB İngiltere konusunda ihtiyatlı

Londra'nın bu konudaki olumsuz tavrı fonun uygulanmasına engel teşkil etmiyor. Zira fonun kullanıp kullanılmayacağına Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 ülkenin oy birliğiyle karar veriliyor. Ancak AB kuruluşları yine de İngiltere konusunda ihtiyatlı. Siyasi çevrelerde, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın seçimlerden önce en geç 2017 yılının sonunda düzenleme sözü verdiği ülkesinin AB üyeliğine ilişkin referandum öncesi, AB'nin İngiltere'yi kızdırmak istemediği belirtiliyor.