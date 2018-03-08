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Dünya

İngiltere'den vize sürprizi

Mart ayında yapabilecek ve vizeleri Haziran ayındaki seyahat günlerinden başlamak üzere yine 6 ay geçerli olacak

08 Mart 2018 18:27

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’a seyahatlerden üç ay önce başvuru yapılabileceğini ve vize süresinin seyahat vaktiyle birlikte başlayacağı bilgisini verdi.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre Birleşik Krallık, topraklarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarının seyahatlerinden üç ay önce vize başvurusu yapmalarına imkan veren uygulamasını teşvik amacıyla #BEATThePeak (Yoğun Başvuru Dönemini Atlatın) kampanyası başlattı. Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Bürosu'nun ‘ileri tarihli vize' hizmeti ile başvuru sahipleri seyahat tarihlerinden üç ay önce başvurularını yapsalar da vizeleri seyahat tarihleri itibariyle başlayacağı için herhangi bir hak kaybına uğramayacak.

Vize seyahatle başlıyor

Bu hizmet sayesinde vatandaşlar yoğun başvuru dönemleri dışında vize başvurusunda bulunabilecek ve Vize Başvuru Merkezleri'nde yoğunluğa takılmadan daha fazla randevu tarihi seçeneğinden faydalanabilecekler. Uygulamayla, Birleşik Krallık'a seyahat edecek olan Türk ziyaretçiler seyahat edecekleri tarihte vizelerini başlatma imkanına sahip olacaklar. Örneğin, Haziran ayında seyahat edecek olan kişiler, başvurularını Mart ayında yapabilecek ve vizeleri Haziran ayındaki seyahat günlerinden başlamak üzere yine 6 ay geçerli olacak.

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