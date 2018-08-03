İngiltere'den Türkiye'ye 'LGBTİ ürünleri' boykotu

İngiltere, LGBTİ temalı ürünlerin Türkiye'den ithal edilmesini tartışıyor. Türkiye’de üretilen bir dizi ürünü, Onur Yürüyüşü'ne satmak üzere İngiltere’ye ithal eden eşcinsel hakları yardım derneği Stonewall ile ülkenin en büyük perakende giyim şirketlerinden Primark, ‘LGBTİ haklarının korunması konusunda zayıf olan ülkelerde ticaret yaptıkları’ için eleştirilerin hedefinde.

The Guardian'ın haberine göre, LGBTİ topluluğu, İngiltere'de satılan ürünlerin 'eşcinsel bireylerin zor durumda olduğu' bir ülkede üretilmesine tepki gösterdi. Stonewall ve Primark’a yönelik tepkilerde, ‘işçilerin kendi ülkelerinde dile getiremedikleri yasadışı mesajları taşıyan giysileri üretmesini istemenin etik olmadığı’ vurgulanıyor. Eleştirilen firma ise 'LGBTİ bireylere yardım ettiğini' söyledi

"Türklerden bunu istemek haksızlık"

İngiltere Pride Ağı’nın eş kurucusu ve EuroPride’ın iletişim yöneticisi Steve Taylor, ‘Pride’ın yasa dışı sayıldığı Türkiye’de Pride tişörtlerinin basılmasını son derece etik dışı bulduğunu’ söyledi. The Guardian’a konuşan Taylor, “Benim için asıl mesele, tişörtlerdeki mesajın nerede basıldığı. Bu vakada söz konusu ülke Türkiye. Bu da benim için temelde doğru değil. LGBTİ haklarının korunmasının boş bir hayalden ibaret olduğu bir ülkede insanlardan bunu istememiz haksızlık ve bunu yapmamalıyız” dedi.

"Üretenlerin kendileri giyemeyecek"

Brighton’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü için bir sergi açmayı planlayan fotoğrafçı Isaac Jordan da benzer bir görüşü savundu. Jordan The Guardian ile söyleşisinde, “Birkaç gün önce yürüyüşte giymek için bir t-shirt alacaktım ve büyük mağazalarda satılan gökkuşağı ürünlerinin karanlık bir yanını keşfettim. Büyük markaların Onur Yürüyüşü’nü desteklemesi gerçekten olumlu fakat bu, biz İngiltere’dekiler için giysi üreten ama kendileri şiddet veya dava açılma korkusu yaşamadan bu giysileri giyemeyecek olan LGBTİ bireyler pahasına yapılmamalı” diye konuştu.

Stonewall derneği ise Primark’la ortaklığı savundu. Dernek, bu sayede ‘LGBTİ bireylerin zor durumda olduğu ülkelerde haklarının korunmasına yardım edildiğini’ belirtti. Kurumun İngiltere ayağının yöneticilerinden Louise Smith, “Biz dünyanın her yerinde, ofislerinde ve etkinliklerinde LGBTİ’li personeli destekleyen şirketlerle çalışıyoruz. Uluslararası şirketler, sık sık LGBT bireyler için şartların çetrefilli olduğu ülkelerde çalışır. Türkiye’de de doğrudan LGBT hakları savunucularıyla, onların eşitlik haklarını savunabilmeleri ve yerel polis güçleri ile olumlu ilişkiler içinde daha hoşgörülü bir hukuk sisteminde yaşayabilmeleri için çalışıyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Onur Yürüyüşü’nün bu yıl da izin verilmediği İstanbul’da, yüzlerce LGBT savunucusu göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullanan polis birlikleri tarafından dağıtıldı. Bazı kişiler de göz altına alındı.