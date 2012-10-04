İngiltere'den Türkiye'ye destek: Türkiye'nin askeri harekatını destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Türk topraklarına düşen top mermisinin kaza olduğunu ilan etmesinin önemli olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da "Suriye'nin davranışına Türkiye'nin verdiği cevap anlaşılabilir bir durum. Ancak çatışmadan kaçınılmalı" şeklinde konuştu.

Akçakale'ye Suriye'ye ait top mermisinin düşmesinin ardından yurt dışından da tepkiler geldi. Rusya, İngiltere, Fransa ve Avrupa Birliği Suriye'yi kınadı.



Suriye top mermisiyle 5 Türk vatandaşının öldürülmesi ve sonrasında Türkiye'nin Suriye'de bazı hedefleri vurması nedeniyle açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Türkiye tarafına düşen top mermisinin kaza olduğunu açıklamasının önemli olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bizce Şam'ın bunu resmen ifade etmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli yetkililerin olayın trajik bir kaza olduğunu ve tekrarlanmayacağını kendilerine illetiğini söyledi.

Lavrov, "Suriyeli yetkililer Şam'daki büyükelçimiz aracılığıyla, Türkiye sınırında meydana gelen olayın trajik bir kaza olduğunu ve bir daha tekrarlanmayacağı yönünde bize garanti verdiler" dedi. Bir ziyaret için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Lavrov, taraflara itidal çağrısı da yaptı.



'Türkiye'nin cevabı anlaşılabilir'



Türkiye ile Suriye arasındaki krizle ilgili bir açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'dan geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açıklama yapan Hague, "Suriye'nin davranışına Türkiye'nin verdiği cevap anlaşılabilir bir durum. Ancak çatışmadan kaçınılmalı" şeklinde konuştu.



'Türkiye'nin askeri harekatını destekliyoruz'



Ankara ile Şam arasındaki krizle ilgili bir açıklama da, İngiltere Başbakan yardımcısı Nick Clegg'den geldi. Clegg, "Suriye rejiminin askeri güçlerinin yaptıklarının sonuçları ortadır. Biz Türkiye'nin dün geceki askeri harekatını destekliyoruz" dedi.

'BM Suriye'ye açık bir mesaj vermeli'

Fransa Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak, Suriye tarafından atılan top mermisinin Akçakale'de 5 kişinin ölümüne sebep olması kınandı. Yapılan açıklamada "Suriye'nin sınır saldırısı barışa karşı ciddi bir tehdittir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'ye açık bir mesaj vermeli" denildi.

AB'den yapılan açıklamada ise "Suriye şiddete son vermeli, bu tür ihlaller kabul edilemez" denildi.