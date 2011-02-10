-İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE İLE TİCARETE TEŞVİK LONDRA (A.A) - 10.02.2011 - İngiliz hükümetinin ticaret ve yatırım stratejisini ortaya koyan ''Beyaz Ticaret Belgesinde'' Türkiye ile ticari ilişkilere de değinilerek, Türkiye'nin önemli bir fırsat sunduğu ve İngiltere'nin iki ülke arasındaki mevcut ticareti 2015'e kadar ikiye katlamayı amaçladığı bildirildi. İngiltere'nin Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinin daha güçlü, sürdürebilir ve açık bir ekonomiye ulaşmayı amaçlayarak hazırladığı ve dün açıkladığı belgede, ''ticaret ile yatırımın büyüme ve ekonomik gelişme için gerekli olduğuna'' dikkat çekildi. Bu çerçevede belgede, İngiltere'nin AB ile ticari ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Körfez ülkeleri gibi ülkelerle amaçlanan ticaret ve yatırım planları anlatıldı. Türkiye'ye de değinilen belgede, İngiltere'nin ''gelişmekte olan güçlere'' ilgisi olduğu belirtilerek, şöyle denildi: ''Gümrük Birliğinde olan Türkiye'nin AB'ye katılımını destekliyoruz. 2050 yılında Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisine sahip olması beklenen ve büyük gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin, uzun süredir AB üyeliğinin güçlü destekçisiyiz. Ortadoğu ve Kafkasya pazarlarına odaklanmasıyla Türkiye, ticareti destekliyor ve ikili ticaret anlaşmaları arayışında. Türkiye önemli bir fırsat sunuyor ve İngiltere mevcut ticareti 2015'e kadar ikiye katlamayı amaçlıyor.'' -''BU, HEMEN ULAŞILABİLECEK BİR HEDEF DEĞİL''- İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Ticaret Danışmanı Leon Brittan, belgede Türkiye ile ilgili yer alan ifadeleri değerlendirdi. ''Belgede de belirtilen Türkiye ile ticaretin ikiye katlanmasının hedeflendiği amacını, Başbakan Cameron geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette söylemişti. O zamandan bu yana bu amaca ulaşmak için neler yapıldı'' sorusuna Lord Brittan, şu yanıtı verdi: ''Bu hemen ulaşılabilecek bir hedef değil. Türkiye ile ticaret yapılması yönünde teşvik ediyoruz, ancak tabi bu tamamen özel sektörün konuyu değerlendirmesine bağlı. Ancak istenilenden kötü gittiği ortaya çıkarsa, daha fazla teşvike devam ederiz.''