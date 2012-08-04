İngiltere'den Turhan Çömez'e 5 yıllık sığınma hakkı

Hakkında uluslararası arama ve yakalama kararı olan Turhan Çömez İngiltere’den 5 yıllık ‘sığınma hakkı’ aldı. Çömez şimdi doktorluk mesleğine devam etmek için Londra’da hastanelere başvuruyor.

Milliyet'te Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Ergenekon davasında sanık olması nedeniyle hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan eski Ak Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in İngiltere’den 5 yıllık ‘sığınma hakkı’ aldığı ortaya çıktı.

İki aydır yanıt yok

Ergenekon davası sürecinde 2008’de yurtdışına çıkan Çömez’in firari konumda olması ve dönüş yapmayacağının anlaşılması üzerine davayı yürüten İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesi,görüldüğü yerde yakalanmasını sağlamak amacıyla gereken uluslararası arama ve yakalama kararını 24 Mayıs 2012’de Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Adalet Bakanlığı, Çömez için gereken kırmızı bülten talebini aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi’ne ulaştırmıştı.

Türk Interpolü, açık kimlik ve soruşturmayla ilgili bilgileri içeren kırmızı bülten çıkartılması talebini hemen Fransa Lyon’daki Interpol Genel Sekreterliği’ne gönderdi. Interpol Genel Sekreterliği, Çömez’le ilgili dosyayı iki ayı geçmesine karşın henüz karara bağlamadı. Genel Sekreterlik, daha önce yine Ergenekon soruşturması çerçevesinde Türkiye’nin kırmızı bültenle arama isteğinde bulunduğu Bedrettin Dalan, eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer ile emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkındaki talepleri de “gerekçelerin yetersiz olduğu” görüşüyle geri çevirmişti. Interpol Genel Sekreterliği’nin, Türkiye’nin sorularına, “inceleme devam ediyor” yanıtını verdiği öğrenildi. Çömez hakkında henüz kırmızı bülten çıkartmayan Interpol, kırmızı bülten çıkıncaya kadar aynı koşullarda geçerli olan difüzyon yayınladı.

Çömez’in kırmızı bülteniyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, firari sanığın 8 Kasım 2010’da İngiltere yerel makamlarından ülkede barınmasını sağlayacak “sığınma hakkı” aldığı anlaşıldı. Haziran 2008’de doğrudan İngiltere’ye gittiği tespit edilen Çömez’in, yerel makamlara yaptığı talebe olumlu yanıt aldığı ve Londra’nın Three Colt Street bölgesinde bir adreste yaşamaya başladığı belirlendi.

Doktor olan Çömez’in mesleki yaşamına devam etmek için Londra’daki bazı sağlık kuruluşlarıyla temasa geçerek görüşmeler yaptığı anlaşıldı.