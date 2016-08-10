İngiltere’den Suriye’ye askeri üs; muhalifleri eğitmek için kullanılıyor

İngiliz özel kuvvetlerinin Suriye'de eğitim ve koordinasyon amaçlı bir askeri üs kurduğunu söyledi. Ülkenin güneyinde Irak ve Ürdün sınırına yakın bir bölgede yer alan üs IŞİD ile mücadele edecek muhalifleri eğitmek için kullanılıyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, eğitim ve koordinasyon amaçlı olduğu belirtilen askeri üs Suriye’nin güneyinde Irak ve Ürdün sınırına yakın El Tenef bölgesinde yer alıyor. Üsteki İngiliz askerler, bölgede IŞİD ile mücadele eden muhalif gruplara eğitim desteği veriyor.

Reuters, 26 Haziran’da Suriye’nin Irak sınırında muhalif bir grubun IŞİD’e karşı yeni bir cephe açtığını söylemişti ve saldırı başlattığını duyurmuştu.

Ajansın haberinde daha önce adı çok duyulmayan Yeni Suriye Ordusu adındaki muhalif grubun ABD tarafından eğitildiğini kaydedilmişti.

O tarihte Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırının batılı özel timlerle ve ABD’nin öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle takviye edildiğini ifade etmişti.

Suriye'de İngiliz kuvvetlerin dışında başka Batı ülkelerinin de özel kuvvetler bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile savaşan ve YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) eğitim desteği veren ABD'li özel timler de var.

Fransa da aynı grubu eğitmek için Suriye'ye kuvvetler gönderdiğini kabul etmişti.