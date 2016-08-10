T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere’den Suriye’ye askeri üs; muhalifleri eğitmek için kullanılıyor

Üs, Irak ile Ürdün sınırına yakın bölgede kuruldu

10 Ağustos 2016 13:13

İngiliz özel kuvvetlerinin Suriye'de eğitim ve koordinasyon amaçlı bir askeri üs kurduğunu söyledi. Ülkenin güneyinde Irak ve Ürdün sınırına yakın bir bölgede yer alan üs IŞİD ile mücadele edecek muhalifleri eğitmek için kullanılıyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, eğitim ve koordinasyon amaçlı olduğu belirtilen askeri üs Suriye’nin güneyinde Irak ve Ürdün sınırına yakın El Tenef bölgesinde yer alıyor. Üsteki İngiliz askerler, bölgede IŞİD ile mücadele eden muhalif gruplara eğitim desteği veriyor.

Reuters, 26 Haziran’da Suriye’nin Irak sınırında muhalif bir grubun IŞİD’e karşı yeni bir cephe açtığını söylemişti ve saldırı başlattığını duyurmuştu. 

Ajansın haberinde daha önce adı çok duyulmayan Yeni Suriye Ordusu adındaki muhalif grubun ABD tarafından eğitildiğini kaydedilmişti.

O tarihte Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırının batılı özel timlerle ve ABD’nin öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle takviye edildiğini ifade etmişti.

Suriye'de İngiliz kuvvetlerin dışında başka Batı ülkelerinin de özel kuvvetler bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile savaşan ve YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) eğitim desteği veren ABD'li özel timler de var.

Fransa da aynı grubu eğitmek için Suriye'ye kuvvetler gönderdiğini kabul etmişti.

 

ETİKETLER

suriyeingilterenin askeri üssüışid ürdün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24