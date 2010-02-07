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Dünya

İngiltere'den öğrenciye vize yok

İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri dışında öğrenci olarak gelecek kişilere sert önlemler getiriyor.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri dışında öğrenci olarak gelecek kişilere sert önlemler getiriyor. İngiltere İçişleri Bakanı Alan Johnson, ülkeye öğrenci olarak gelecek kişiler için vize uygulamalarını zorlaştıracaklarını ve bu yönde önlemler alacaklarını açıkladı.


AB ülkeleri dışından İngiltere'ye öğrenci olarak gelecek kişilere vize konusunda kısıtlamalar getireceklerini kaydeden Johnson, bu uygulamanın  birkaç hafta içerisinde hayata geçirileceğini, amacın öğrenci vizesiyle gelip çalışanları engellemek olduğunu belirtti.

Johnson, "İngiltere'ye yasal yollarla eğitim almak için gelecek yabancı öğrencilere açığız, ancak buraya okumak için gelip çalışanları önlemek için kuralları sıkılaştırıyoruz" dedi.


İngiliz hükümetinin alacağı bazı önlemler

AB ülkeleri dışından öğrenci olarak gelecek kişilerin İngilizce konuşmaları ve İngilizcelerinin başlangıç düzeyinin üzerinde olması gerekecek.

Lisans seviyesi altında ders alan öğrencilerin, 20 saat olan haftalık çalışma izinleri 10 saate indirilecek.
6 aydan az sürelik bir kursa katılacak öğrencilerin, kendilerine bağlı bir kişiyi yanlarında İngiltere'ye getirmelerine izin verilmeyecek.

Lisans düzeyi altındaki kursların, ülkenin "uygun ve güvenilir kurumlar listesinde" yer alması gerekecek.

İngiliz hükümeti, vize sisteminin "çok gevşek" olması nedeniyle  eleştiriliyordu. Özellikle 2009'un Noel günü bir ABD uçağına saldırı girişiminde  bulunan Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttalib'in daha önce Londra'da öğrenci olduğunun ortaya çıkmasıyla hükümete yönelik bu eleştiriler artmıştı.



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