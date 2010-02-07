İngiltere'den öğrenciye vize yok

T24 - İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri dışında öğrenci olarak gelecek kişilere sert önlemler getiriyor. İngiltere İçişleri Bakanı Alan Johnson, ülkeye öğrenci olarak gelecek kişiler için vize uygulamalarını zorlaştıracaklarını ve bu yönde önlemler alacaklarını açıkladı.





AB ülkeleri dışından İngiltere'ye öğrenci olarak gelecek kişilere vize konusunda kısıtlamalar getireceklerini kaydeden Johnson, bu uygulamanın birkaç hafta içerisinde hayata geçirileceğini, amacın öğrenci vizesiyle gelip çalışanları engellemek olduğunu belirtti.



Johnson, "İngiltere'ye yasal yollarla eğitim almak için gelecek yabancı öğrencilere açığız, ancak buraya okumak için gelip çalışanları önlemek için kuralları sıkılaştırıyoruz" dedi.





İngiliz hükümetinin alacağı bazı önlemler



AB ülkeleri dışından öğrenci olarak gelecek kişilerin İngilizce konuşmaları ve İngilizcelerinin başlangıç düzeyinin üzerinde olması gerekecek.



Lisans seviyesi altında ders alan öğrencilerin, 20 saat olan haftalık çalışma izinleri 10 saate indirilecek.

6 aydan az sürelik bir kursa katılacak öğrencilerin, kendilerine bağlı bir kişiyi yanlarında İngiltere'ye getirmelerine izin verilmeyecek.



Lisans düzeyi altındaki kursların, ülkenin "uygun ve güvenilir kurumlar listesinde" yer alması gerekecek.



İngiliz hükümeti, vize sisteminin "çok gevşek" olması nedeniyle eleştiriliyordu. Özellikle 2009'un Noel günü bir ABD uçağına saldırı girişiminde bulunan Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttalib'in daha önce Londra'da öğrenci olduğunun ortaya çıkmasıyla hükümete yönelik bu eleştiriler artmıştı.







