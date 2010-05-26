İngiltere'den nükleer savaş başlığına 225 sınırlaması

T24 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ülkesinin nükleer stokunda 225'ten fazla savaş başlığı bulunmayacağını açıkladı.





Hague'ın bu açıklamasıyla, İngiltere'nin nükleer stoku ve bu stoka konulacak sayı limiti ilk kez kamuoyuna duyurulmuş oldu. Muhafazakar Partili ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Hague, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Hükümet ilk kez, elinde bulunduracağı maksimum nükleer savaş başlığı sayısını kamuoyuna duyuracaktır. Gelecekte toplam nükleer savaş başlığı stokumuz 225'i geçmeyecektir" dedi.





William Hague, İngiltere'nin kullanılmaya hazır nükleer savaş başlığı sayısının ise 160'ı aşmayacağını ve yeni hükümetin ülkenin nükleer silahları kullanma konusundaki politikasını gözden geçireceğini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasının, New York'ta yapılan nükleer silahları önleme konferansıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.





İngiltere daha önce denizaltı donanmasında bulunan nükleer savaş başlıkları sayısını açıklamış, genel sayıyı ise duyurmamıştı. Hague'ın bu açıklamasıyla, elinde nükleer silah bulunduran ülkelerle bulundurmayan ülkeler arasında güvenin sağlanması amaçlanıyor.





İngiltere "elinde yasal olarak nükleer silah bulunduran" ülkeler arasında en az stoka sahip ülke.

