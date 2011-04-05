-İNGİLTERE'DEN MUHALİFLERE HABERLEŞME MALZEMESİ LONDRA (A.A) - 05.04.2011 - İngiltere, Libyalı muhaliflere haberleşme malzemesi yardımı yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı William Hague, dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Libya'nın Bingazi kentinde yapılan görüşmeleri müteakip Libyalı muhalif liderlerinin haberleşme malzemesi isteklerine karşılık verildiğini bildirdi. Muhaliflerin haberleşme sistemlerinin kötü olduğunu, kendisinin de muhalif liderlerle görüşme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını anlatan Hague, haberleşme malzemesinin niteliği hakkında detay vermedi. Hague, malzemenin uluslararası füze saldırılarına ya da isyancıların kullandığı silahlara kılavuzluk etmek üzere tasarlanmadığını özellikle vurguladı. BM ve AB'nin, Kaddafi rejiminin bazı üyeleri için Libya liderini desteklemeyi bıraktıkları takdirde yaptırımların kaldırılmasını göz önünde bulundurabileceğini kaydeden Hague, AB'nin Libya'nın eski Dışişleri Bakanı Musa Kusa'ya uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını bu hafta içinde ele alabileceğini belirtti. Hague, Kaddafi'nin çevresindeki hiç kimseye geçmişteki suçlardan yargılanmamaları için dokunulmazlık verilmeyeceğini de ifade etti. -İSKOÇ SAVCILAR MUSA KUSA'YI SORGULAYACAK İngiltere'ye kaçan eski Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın, İskoç savcılar tarafından sorgulanması bekleniyor. Kusa'nın, 1988'de 270 kişinin ölümüne neden olan Lockerbie saldırısıyla ilgisi olabileceği gerekçesiyle sorgulanacağı, o dönemde Libya'nın önde gelen istihbarat yetkililerinden biri olduğu kaydediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan savcılık yetkilileri, "birkaç gün içinde Kusa ile görüşüleceğini" açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de dün yaptığı açıklamada, "Kusa'yı bu konudaki görüşmelere katılması ve işbirliği yapması konusunda teşvik edeceklerini" söylemişti. Bu arada BBC'ye açıklama yapan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya hükümetindeki yetkililerin istifa edip, ülkeyi terk etmeleri konusunda, "Birçoğu yaşlı ve hasta. İstiyorlarsa istifa edip gidebilirler" diye konuştu. Seyfülislam Kaddafi, "Kendinizi ihanete uğramış hissediyor musunuz" sorusuna ise "Hayır. Bunlar yaşlı ve hasta insanlar. İki hafta boyunca bombalanıyorsunuz. Ne yaparsınız, istifa edip gidersiniz. Libya'da savaş yaşanıyor. Kusa da yaşlı ve hasta" dedi. Kusa'nın Lockerbie saldırısıyla ilgili ortaya çıkmayan bazı şeyleri açıklayabileceğinin söylenmesi üzerine de Kaddafi, "İngiliz ve Amerikalıların Lockerbie saldırısıyla ilgili zaten her şeyi bildiğini" savundu. İngiliz hükümeti, Musa Kusa'ya dokunulmazlık tanınmadığını açıklamıştı. Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi'nin sorumlu tutulduğu 1988'deki olayda, bir yolcu uçağına yerleştirilen bomba İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde patlamış, 270 kişi hayatını kaybetmişti. El Megrahi kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle 2009 yılında İskoç hükümeti tarafından serbest bırakılmıştı. Hala hayatta olan El Megrahi, Libya'da kahraman gibi karşılanmıştı.