İngiltere'den Mısır'a siyasi tutuklu çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, geçici Mısır cumhurbaşkanının Dış ilişkilerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed el-Baradai ile telefon görüşmesi yaparak, ordunun müdahalesiyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında bulunduğu siyasi tutukluların, aleyhlerinde suçlamalar yoksa serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Görüşmenin ardından konuşan Hague, Baradai'nin, "Mısır'da tüm siyasi grupların dahil olduğu, kapsayıcı bir siyasi geçiş konusundaki kararlılığını" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Kan dökülmesine acil olarak son veren, barışçıl bir çözüm görmek istiyoruz" diyen Hague, bunun, Müslüman Kardeşler'in de dahil olduğu, Mısır'daki tüm siyasi partiler arasındaki diyalog süreci ve uzlaşma ile olması gerektiğini belirtti.

El-Baradai ile yaptığı telefon görüşmesinde Mısır'daki mevcut durumla ilgili endişelerini de dile getiren İngiliz Bakan, şunları kaydetti:

"Özellikle haftasonunda 80'den fazla sivilin, güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinden duyduğum endişeyi aktardım. İngiltere'nin, güvenlik güçlerine karşı Sina, Mansura ve diğer yerlerde yapılan saldırıların da dahil olduğu, aşırı güç kullanılmasını kınadığını açıkça ifade ettim. Mursi'nin de aralarında bulunduğu siyasi tutukluların, aleyhlerinde suçlamalar yoksa serbest bırakılmaları çağrısında bulundum. Ayrıca, cezaların siyasi odaklı olmaması gerektiğinin önemini vurguladım."