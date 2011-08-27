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Dünya

İngiltere'den Libya'ya yardım Londra (A.A)

27 Ağustos 2011 18:52

-İngiltere'den Libya'ya yardım Londra (A.A) - 27.08.2011 - İngiltere Libya'ya 3 milyon sterlinlik insani yardımda bulunacak. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Libya'ya tıbbi ve gıda yardımı Kızıl Haç Uluslararası Komitesi (ICRC) aracılığıyla yapılacak. İngiltere ayrıca, Kaddafi rejimine karşı çıkan ayaklanmalarda ayrı kalan ailelerin yeniden bir araya gelmesine destek verecek. Ülkenin Uluslararası Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, birçok Libyalının yardıma muhtaç olduğunu ve özellikle başkent Trablus'taki durumun birçok yardım kuruluşu için "oldukça zor olduğunu" ifade etti. İngiltere BM'nin, dondurulan Libya mal varlıklarından yaklaşık 1 milyar sterlinini yeniden aktif hale getirmesini ve bu paranın gıda, ilaç gibi acil gereksinimlerde kullanılmasını istiyor.

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