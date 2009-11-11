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Dünya

İngiltere’den Kıbrıs barışına toprak hediyesi

İngiltere, Annan Planı döneminde de üsleri yeni oluşacak devlete devretme teklifi yapmış, teklif resmen geri çekilmemişti.

11 Kasım 2009 02:00

İngiltere, Annan Planı döneminde de üsleri yeni oluşacak devlete devretme teklifi yapmış, teklif resmen geri çekilmemişti.

İngiltere, bu öneriyle birlikte, liderler arasında devam eden görüşmelerin ivme kazanmasını amaçlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Talat’a kararını bildiren İngiltere, Birleşik Kıbrıs’a yaklaşık 116 kilometrekarelik bir alanı bırakmayı planladığını belirtti. İngiltere, Kıbrıs topraklarının 254 Km2’lik bir alanını elinde bulunduruyor. Bu da Ada topraklarının yüzde 3’üne tekabul ediyor. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadı. Milliyet gazetesinin haberine göre, konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, İngiltere’nin kararını, Talat’ın Hristofyas’la müzakerelerle sürdürdüğü çözüm sürecinin geldiği aşamanın, ne kadar ciddi olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Rumlar reddetmişti

Bu arada, İngiltere, yaklaşık 8 ay önce Dikelya üsleri bölgesinde bulunan köyleri Rum Yönetimi’ne devretmek için Rum lider Dimitris Hristofyas’a bir öneri sunmuştu. Dikelya Avrupa Birilği (AB) toprağı sayılmadığı için, bölgede yaşayanlar AB olanaklarından yararlanamıyor. İngiltere de, bu öneriyle birlikte, bölgede yaşayanların AB haklarından yararlanmasını amaçlıyordu. Ancak Rum Yönetimi, nedeni belirtmeksizin İngiltere’nin önerisini kabul etmemişti. İngilizlerin, Gazimağusa yakınlarında Dikelya, Limasol’da da Ağrotur Üssü yer alıyor.

Rumlar, İngiliz askeri anıtına ateş püskürdü

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, KKTC’de pazar günü açılan İngiliz askerleri anıtına tepki gösterdi. Anıt, 1956-59 arasında, İngiliz ordusunda hizmet ederken, çoğunluğu EOKA Rum terör örgütü tarafından öldürülen 371 askerin anısına KKTC’nin Girne şehrinde yapıldı. Askerlerin 1950’de “İngiliz sömürgeciliğine karşı Rum direnişi sırasında öldüğünü” öne süren Hristofyas, “Anıtın Kıbrıs’ta olmaması gerektiğini” savundu;  “Pekala Britanya’da anıtlar yapabilirler” dedi.

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